IT-alert oggi 30 gennaio: test in Liguria per incidenti industriali rilevanti allo stabilimento IPLOM

Per conoscere ilmessaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi.

Chi si troverà in un raggio di due chilometri dallo stabilimento IPLOM , nelle località di Busalla , Mignanego , Ronco Scrivia e Savignone in provincia di Genova, riceverà il messaggio di test del sistema IT-alert.

Nel dettaglio, il test di oggi che come al solito ci sarà alle 12:00 in punto , è pensato per la simulazione di incidenti industriali rilevanti nella regione Liguria .

Lo ribadiamo per l'ennesima volta: il servizio IT-alert non ha alcun costo per l'utente e non traccia in alcun modo la posizione dei cittadini coinvolti nel test. Si tratta di un messaggio unidirezionale, inviato dalla Protezione Civile a tutte le persone che si trovano in una specifica zona.

Per come è strutturato il servizio, non c'è alcuna comunicazione inversa, ovvero lo smartphone che riceve il messaggio di test non invia alcun feedback alla Protezione Civile.