IT-alert oggi nel Lazio: la Diga di Collemezzo sta benissimo!

Nuovo e ultimo, per adesso, test di IT-alert, che quest'oggi farà suonare l'allarme nel Lazio, in particolare nei pressi della Diga di Collemezzo, nei comuni di Ceprano, Arce, San Giovanni Incarico (FR). Il messaggio che dovrebbe arrivare sui cellulari di tutte le persone in zona è:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Come al solito vi ricordiamo che si tratta soltanto di una prova del servizio e che non c'è alcun reale pericolo per chi si trovi nelle zone interessante.

Con quello di oggi si conclude l'ultimo round di test noti e per il momento non ne sono previsti altri in futuro, ma non è detto che le cose non possano cambiare.

In ogni caso IT-alert è ormai in rodaggio da un po', e per quanto non ci auguriamo certo che ci sia bisogno di un vero test sul campo, quest'anno il servizio dovrebbe entrare "a regime", per così dire. Ciò significa che adesso potete tranquillamente ignorare i messaggi di test, ma in generale non è certo una cosa da prendere sotto gamba, perché in futuro potrebbe salvare delle vite.