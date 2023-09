Continuano i test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico, in tutta la penisola. Oggi, 14 settembre 2023, alle ore 12, tutti i cittadini che si troveranno in Piemonte, Umbria e Puglia riceveranno un messaggio di avviso sul proprio telefono, ma come ormai saprete si tratta solo di un'esercitazione.

Il sistema è infatti ancora in fase di sperimentazione in Italia, e una volta a regime servirà per avvertire celermente, e il più capillarmente possibile, la popolazione in caso di eventi catastrofici imminenti o in corso.

Come di consueto, riportiamo il testo del messaggio di IT-alert che sarà diramato quest'oggi, intorno a mezzogiorno:

Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario

Il messaggio sarà accompagnato da un suono di notifica particolare e facilmente udibile, proprio perché il suo scopo è "farsi sentire".

È altresì possibile che anche alcuni cittadini delle regioni vicine a Piemonte, Umbria e Puglia ricevano questo avviso, perché esso viene diramato a tappeto dalle celle della rete mobile, e se qualcuno sarà collegato a una di quelle delle regioni coinvolte lo riceverà a prescindere dalla sua posizione precisa.

I test di IT-alert continueranno nelle prossime settimane, secondo il seguente calendario: