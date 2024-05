Nuovi test IT-alert in Sardegna: simulazione di un maremoto il 15 maggio

Torniamo a parlare di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico che negli ultimi mesi ha testato il suo funzionamento in tutte le regioni italiane. Questo perché è in arrivo un nuovo test.

L'ultimo test effettuato a oggi è stato quello per la regione Lazio. Dopo tale test infatti, il sistema è entrato a regime in tutta Italia, pronto a lanciare allarmi reali (speriamo non ce ne sia mai bisogno) in caso di emergenze. Ma i test non sono ancora finiti.

Questo perché IT-alert non è stato ancora testato per tutte le tipologie di emergenze per le quali è stato concepito. Il nuovo test dunque si svolgerà il prossimo 15 maggio in Sardegna. Saranno interessati tutti i cittadini presenti nelle aree di Orosei, Siniscola e Posada, in provincia di Nuoro.

In questo caso, il test simulerà la generazione di un maremoto a partire da un sisma. Questo è il messaggio che tutti gli interessati riceveranno il 15 maggio alle ore 11 esatte: