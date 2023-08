IT-Alert: da settembre riparte il test dei messaggi di emergenza

Da martedì 12 settembre ripartono le attività di test di IT-alert , ovvero il sistema nazionale di allarme pubblico. Prima di passare ai dettagli della notizia, ricordiamo che IT-alert è un sistema di avviso messo a punto dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, che consente ai cittadini di avviare misure di auto-protezione in caso di emergenza. Attualmente, questo sistema è in fase di sperimentazione. Difatti, in tutte le regioni i cittadini riceveranno un messaggio di test sul proprio smartphone per conoscere lo strumento ed evidenziare eventuali criticità.

Dunque, nei giorni previsti, intorno alle ore 12:00, i cittadini sui loro telefoni riceveranno un messaggio di test.

L'obiettivo è far conoscere questo nuovo sistema e soprattutto verificarne il corretto funzionamento su tutti i tipi di smartphone. Inoltre, in allegato ci sarà anche un questionario, utile per implementare il servizio. Infine, è stato chiarito che le date previste potrebbero subire una variazione nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionale dovessero essere impegnati in altre attività.