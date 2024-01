IT-alert: arrivano i test su rischi specifici in 12 regioni

L'attività di sperimentazione che sarà messa in campo ha un doppio obiettivo: sperimentare IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio e incentivare la familiarizzazione con la ricezione del messaggio con testo declinato in base al rischio specifico e all'area interessata.

Lo scorso anno abbiamo imparato a conoscere IT-alert : il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che, tramite lo smartphone , avrà il compito di avvisare i cittadini in caso di gravi calamità . Ad ottobre avevamo già visto concludersi la prima fase di test e con il termine di questo primo mese del 2024, entreremo in una nuova fase di sperimentazione .

Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale soggetto alla direttiva Seveso il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Mentre per lo scenario di collasso di una grande diga sarà:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Infine per lo scenario di incidente nucleare sarà: