Riprendono i test di IT-alert: oggi incidente industriale in Toscana

Sono ricominciati i test di IT-alert, il servizio di allerta pubblica che servirà ad avvisare tempestivamente i cittadini in caso di problemi imminenti, come ad esempio incidenti industriali.

Ed è proprio di un rilevante incidente in uno stabilimento industriale che si parla nel messaggio di test di oggi, 23 gennaio, che verrà inviato alle persone che si trovano nei pressi dello stabilimento di Toscochimica, in Toscana.

Rispetto alle prove precedenti, divise per regioni intere, in questo caso si tratta di una simulazione più ristretta, che coinvolge solo un'area specifica, ossia quella interessata dall'incidente simulato. Gli stabilimenti di Toscochimica si trovano a Prato e, di conseguenza, tutti coloro che si trovano nei pressi di Prato e Campi Bisenzio riceveranno il messaggio di test.

Come per le precedenti simulazioni, gli smartphone emetteranno un suono simile a una sirena (anche se si trovano in modalità silenziosa), facilmente udibile, e riporteranno il messaggio di test sullo schermo.

La simulazione inizierà alle 14:30, ma i messaggi potrebbero arrivare fino alle 18:00. Il testo del messaggio ricevuto sarà qualcosa di simile:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Specifichiamo che, proprio come nelle prove precedenti, è possibile che il messaggio di test arrivi anche a persone che si trovano leggermente oltre l'area indicata: questo genere di comunicazioni viene infatti inviata a tutte le persone agganciate a specifiche celle telefoniche. Nel caso in cui vi trovaste il località limitrofe a Prato e Campi Bisenzio, potreste quindi ricevere comunque il messaggio.

Ricordiamo che il servizio IT-alert non ha costi per l'utente e non traccia in alcun modo la posizione dei cittadini. Si tratta infatti di un messaggio unidirezionale, inviato dalla Protezione Civile a tutte le persone che si trovano in una specifica zona.

Per come è strutturato il servizio, non c'è alcuna comunicazione inversa, ossia lo smartphone che riceve il messaggio di test non invia alcun feedback alla Protezione Civile.

Proprio per questo, ai cittadini interessati, viene richiesto di collegarsi al sito di IT-alert per compilare il questionario, che servirà ad affinare il sistema. Anche chi, pur trovandosi nell'area interessata dal test, non dovesse ricevere il messaggio di avviso, potrà compilare il questionario per segnalarne di non aver ricevuto l'alert.