Continuano i test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico gestito dalla Protezione Civile. Oggi, 21 settembre 2023, alle ore 12 squilleranno tutti i telefoni in Veneto e Valle d'Aosta: gli smartphone emetteranno un suono particolare, simile a una sirena, e apparirà questo messaggio sullo schermo:

Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario

È possibile che anche alcuni cittadini delle regioni vicine a Veneto e Valle d'Aosta ricevano l'avviso, perché l'alert viene diramato dalle celle telefoniche e, nel caso ci si trovi collegati a una cella che si trovi in una regione limitrofa, si riceverà comunque il messaggio.

IT-Alert è un sistema ancora in fase di sperimentazione in Italia: è gestito dalla Protezione Civile e, una volta a regime, servirà per avvertire celermente, e il più capillarmente possibile, la popolazione in caso di eventi catastrofici imminenti o in corso.

Si tratta di una comunicazione unidirezionale, ossia lo smartphone che riceve il messaggio non invia alcuna tipo di informazione al sistema (quindi nessun pericolo per la privacy, nonostante l'allarmismo circolato sui social).

Per la data odierna era previsto un test anche nel Lazio, che è stato però rinviato: considerando l'allerta meteo prevista nella regione, si è preferito non confondere e allarmare inutilmente i cittadini.

I test di IT-alert continueranno nelle prossime settimane, secondo il seguente calendario: