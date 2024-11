IT-Wallet si allarga: da oggi 250.000 italiani potranno digitalizzare patente, tessera sanitaria e disability card

Continua la diffusione di IT-Wallet, che dal 4 dicembre sarà disponibile per tutti i cittadini italiani.

A partire da oggi, 6 novembre, altri 200.000 utenti dell'app IO, dopo i 50.000 iniziali, potranno digitalizzare la propria patente, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità.

Chi è stato scelto? Non sappiamo se ci siano dei criteri precisi o se sia solo una cosa casuale. In ogni caso l'app IO dovrebbe inviare una notifica a tutti i cittadini interessati.

In ogni caso, per esserne sicuri, è sufficiente aprire l'app e andare nella sezione Portafoglio. Da qui basta premere su "Aggiungi al Portafoglio +" per scoprire se potete digitalizzare nuovi documenti.

L'espansione di IT-Wallet continuerà tra due settimane raggiungendo un milione di utenti, per poi terminare il 4 dicembre col rilascio generale. A chi può già toccare con mano le novità ricordiamo una serie di guide utili che abbiamo redatto sull'argomento: