IT-Wallet sta davvero arrivando a molti più utenti: controllate l'app IO!

Nella giornata di ieri, 20 novembre, era inizialmente previsto un allargamento del bacino di utenti di IT-Wallet fino a raggiungere un milione di italiani. Tale data era poi stata fatta slittare al 30 novembre, per ragioni che ignoriamo, ma a quanto pare non tutto è perduto.

Proprio stamattina abbiamo ricevuto segnalazioni di una notifica da parte dell'app IO, anche personalmente, che invitava nuovi utenti ad aggiungere i propri documenti a IT-Wallet.

È quindi in corso una espansione del servizio, sebbene con tempi non del tutto trasparenti. Abbiamo infatti cliccato sulla notifica, e verificato personalmente che tutto funziona e che è possibile digitalizzare patente e tessera sanitaria, come confermano gli screenshot qui sotto.

Gli unici dati personali di cui l'app IO ha bisogno sono nome, cognome, data di nascita e codice fiscale: grazie a questi le informazioni su patente e tessera sanitaria vengono recepite automaticamente dai rispettivi fornitori. Abbiamo già spiegato in dettaglio come funziona il caricamento dei documenti su IT-Wallet in questa guida, quindi non ci dilungheremo ulteriormente.

Chi avesse qualche ulteriore dubbio può leggere anche la FAQ su IT-Wallet, dove abbiamo già risposto a tanti quesiti comuni al riguardo.

Prima però controllate l'app IO nella sezione Portafoglio, anche se non aveste ricevuto alcuna notifica, per scoprire se anche voi da oggi potete aggiungere i primi documenti a IT-Wallet.