IT-Wallet a quota un milione: controlla se ci sei anche tu!

In vista del lancio ufficiale per tutti i cittadini italiani previsto per il 4 dicembre, IT-Wallet allarga oggi ulteriormente il suo bacino, giungendo a un milione di utenti.

Da oggi, mercoledì 20 novembre, sempre più cittadini potranno caricare patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità sull'app IO. Per essere pignoli non si tratta di un vero e proprio caricamento, ma in ogni caso abbiamo già spiegato ogni dettaglio in un articolo dedicato ai documenti disponibili su IT-Wallet.

I fortunati nuovi utenti dovrebbero ricevere una notifica in merito dall'app IO, ma in ogni caso è sufficiente aprirla e andare nella sezione Portafogli per verificare personalmente se IT-Wallet è presente.

Chi dovesse avere qualche dubbio può leggere la nostra FAQ su IT-Wallet, con le risposte alle domande più comuni, in attesa del lancio completo del 4 dicembre, quando tutti noi potremo lasciare a casa il portafoglio!