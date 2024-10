IT-Wallet ufficiale: a breve patente e tessera sanitaria dentro allo smartphone per tutti gli italiani

Vediamo subito quando arriverà IT-Wallet per tutti e cosa potremo farci fin da subito, premettendo che le piene potenzialità del servizio saranno disponibili solo negli anni a venire. E l'Italia , per una volta, è in prima linea .

IT-Wallet , il portafoglio digitale degli italiani, è finalmente pronto al debutto, dopo una lunga fase di sperimentazione che in parte non si è ancora conclusa.

L'identità digitale viene dall'Europa

L'idea del riconoscimento digitale dell'identità parte dall'Europa, che ha dato tempo agli stati membri fino al 2026 per introdurre questo sistema.

Lo scopo è non solo semplificare l'identificazione del cittadino, ma fornirgli al contempo tanti servizi, come l'apertura di conti bancari, l'iscrizione all'Università e anche la ricerca di posti di lavoro in qualsiasi territorio dell'UE, in modo da non avere più confini geografici.

Il Governo italiano ha solo voluto (giustamente - NdR) anticipare i tempi e dare una spinta alla digitalizzazione dell'Italia, consentendoci di tenere dentro allo smartphone un sacco di documenti che finora richiedevano una copia fisica.

Vediamo quindi nel dettaglio come e quando IT-Wallet entrerà davvero in funzione per tutti.