Al via oggi IT-Wallet: 50.000 fortunati possono buttare via il portafoglio!

Come annunciato i giorni scorsi , da oggi parte ufficialmente IT-Wallet in Italia.

Come ottenere IT-Wallet?

In ogni caso, per essere sicuri, è sufficiente aprire l'app IO e chi è stato selezionato riceverà un invito ad attivare IT-Wallet e a caricare i primi documenti.

Come abbiamo appena specificato, da oggi 50.000 cittadini italiani possono iniziare a usare IT-Wallet . La loro selezione, per quanto ne sappiamo, è stata puramente casuale.

Come "caricare" patente e tessera sanitaria su IT-Wallet

Quali (altri) documenti sarà possibile aggiungere

Utilizzando invece servizi quali Google Wallet è possibile memorizzare anche carte fedeltà e tessere di vari negozi, dai supermercati in giù, in modo da digitalizzare di fatto tutto ciò che finora abbiamo tenuto nel portafoglio.

IT-Wallet è obbligatorio?

No, IT-Wallet non è in alcun modo obbligatorio, è solo una comodità.

Di fatto, digitalizzando i documenti e utilizzando metodi di pagamento come Google Pay e Apple Pay, è di fatto possibile fare a meno del portafoglio, almeno in Italia. Il passaporto non rientra infatti tra i documenti che né ora né in futuro sarà possibile inserire all'interno di IT-Wallet.