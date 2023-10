Arriva in Italia Tesla Cyberquad, il quad per bambini che si ispira al Cybertruck

Tesla ci ha abituato sia a grandi progetti che a quelli un po' particolari. In tal senso, l'azienda, recentemente, ha ufficializzato Cyberquad, un quad dedicato ai bambini che si ispira alle forme che caratterizzano il già celebre Cybertruck. Il mezzo, disponibile da oggi in Italia, è pensato per i bambini con un'età compresa tra gli 8 ed i 12 anni e raggiunge una velocità massima di 13 km/h.