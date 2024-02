iTunes si fa in tre: cosa cambia per accedere ai servizi Apple da Windows

Da tempo Apple sta lavorando per equiparare l'accesso ai propri servizi da Windows simile a quella da Mac, e ora la novità è finalmente disponibile per tutti: iTunes si fa in tre (a proposito, sapete come trasferire file da iPhone a PC?).

Cosa significa? Da più di un anno (da ottobre 2022, per l'esattezza) Apple sta testando tre nuove app per Windows (lanciate come anteprime a gennaio 2023), Apple Music Dispositivi Apple e Apple TV, responsabili per la gestione dei rispettivi servizi che fino a oggi afferivano a iTunes.

Ora l'attesa è finita, e se scaricate le app Apple Music, Apple TV e Dispositivi Apple, che non sono più indicate come Anteprime, aprendo iTunes vi verrà spiegato che: