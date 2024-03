E se già erano un ottimo acquisto fino ad oggi, adesso sono una scelta ancora più consigliata : Jabra ha infatti annunciato un importante aggiornamento firmware per questi due modelli, disponibile tramite l'app Jabra Sound+.

Le cuffiette di Jabra sono solitamente tra i migliori auricolari Bluetooth disponibili sul mercato: in particolare, i due più recenti modelli top di gamma, ossia gli Elite 8 Active e gli Elite 10 , sono tra gli auricolari che ci hanno convinto di più negli ultimi tempi.

Per quel che riguarda Jabre Elite 10 , c'è un nuovo algoritmo di soppressione del rumore basato su intelligenza artificiale che rende l'ANC più efficace sulle frequenze della voce umana. Questo vuol dire che, dopo l'update, gli Elite 10 saranno più efficaci nel cancellare le voci delle persone intorno a noi. Inoltre, è stato aggiunto l' ANC durante le chiamate , che rende possibile isolarsi al meglio dal rumore esterno anche durante le telefonate.

Per Jabra Elite 8 Active, invece, migliora l'ANC e l'esperienza di ascolto in condizioni di vento, grazie all'analisi del rumore che utilizza entrambi i rumori esterni per isolare il rumore del vento. Considerando che si tratta di auricolari destinati soprattutto allo sport, questo permetterà di godere meglio della musica anche durante una corsa all'aperto.