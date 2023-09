Jabra ha due nuovi primati: gli auricolari più resistenti al mondo e quelli con Dolby Head Tracking

All'IFA di Berlino Jabra ha presentato due nuovi modelli di auricolari, che spiccano per caratteristiche uniche (o quasi) nel panorama: parliamo di Jabra Elite 8 Active , pensati per lo sport e che spiccano per l'elevata resistenza, e Jabra Elite 10 , i nuovi top di gamma con Advanced ANC e supporto a Dolby Atmos.

Jabra Elite 8 Active

Partiamo dagli Elite 8 Active, che Jabra definisce gli auricolari più resistenti al mondo. Come tutti i modelli della serie Active, si tratta di un prodotto pensato per lo sport, ma che in questo caso spicca per una resistenza ad acqua e intemperie ancor più elevata del solito.

Gli Elite 8 Active, infatti, superano tutti i test dello standard militare per l'elettronica rinforzata (810H), sono completamente impermeabili e resistono alla polvere con certificazione IP68 (anche il case ha un certo grado di resistenza, con certificazione IP54). Inoltre, gli auricolari sono stati sottoposti a test di corrosione altamente accelerati, che prevedono 11 cicli di test estremi (tra cui 2 ore a 40°C con un'umidità del 93%).

Ma oltre alla resistenza, i Jabra Elite 8 Active hanno anche specifiche tecniche di tutto rispetto: Adaptive Hybrid ANC, tecnologia Wind Neutralizing HearThrough (ossia una modalità trasparenza che attutisce le interferenze dle vento) e anche supporto ad audio spaziale con Dolby Audio. Sul fronte della connettività, c'è Bluetooth 5.3, Fast Pair e Swift Pair per un'associazione rapida, supporto al multipoint e anche ai più recenti codec LC3.

Non mancano 6 microfoni per le chiamate, e un'autonomia fino a 8 ore (32 ore con la custodia). Infine, come tutti gli auricolari della serie Active, anche i nuovi Elite 8 Active rimangono ben saldi alle orecchie grazie al rivestimento gommato Jabra ShakeGrip.

I Jabra Elite 8 Active sono in vendita nei colori Caramel, Navy Blue, Black e Dark Grey al prezzo di 199€.