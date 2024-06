Addio Jabra, ci mancherai: l'azienda danese non farà più auricolari e cuffie

Subito dopo aver annunciato due nuovi modelli di auricolari true wireless, Jabra ha annunciato anche che non produrrà più auricolari e cuffie per il mercato consumer. La notizia è arrivata tramite un comunicato stampa da parte di GN, il gruppo di cui fa parte anche Jabra, che ha annunciato la fine della produzione per le linee Elite e Talk, ossia i due marchi utilizzati per i prodotti rivolti al grande pubblico.

Il motivo di questa (inaspettata) decisione è ovviamente economico, nonostante nel 2023 gli auricolari avessero portato una grossa fetta dei ricavi: nel comunicato, viene specificato che la divisione conusmer ha ottenuto ricavi per 1.253 milioni di corone danesi (circa 168 milioni di euro), di cui i ricavi della linea Elite erano costituivano il 70%.

Tuttavia, evidentemente queste cifre non sono state sufficienti, probabilmente anche a causa di un mercato estremamente saturo in cui è difficile mantenere alti i guadagni (in rapporto anche agli investimenti fatti in termini di ricerca).

Basandoci su quanto riferito, è probabile che la società si concentrerà quindi sul settore business (con la linea di cuffie per l'ufficio Evolve) e sui dispositivi medici (Jabra produce infatti diversi dispositivi per chi soffre di problemi d'udito).