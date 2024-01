JBL la prima azienda a portare il Bluetooth del futuro sui suoi speaker

Al CES di Las Vegas, JBL ha annunciato tutte le ultime novità delle sue linee di prodotti audio: parliamo di nuovi modelli di auricolari, microfoni, party speaker e, soprattutto, anche i primi speaker Bluetooth a integrare la tecnologia Auracast.

Per chi non la conoscesse, questa tecnologia è una delle novità più importanti nella trasmissione dell'audio via Bluetooth: insieme al codec LC3, Auracast rappresenta uno dei grossi cambiamenti che vedremo nei prossimi anni, resi possibili grazie al LE Audio (Low Energy Audio).

In particolare, Auracast è la tecnologia che permette una trasmissione audio simultanea a più dispositivi via Bluetooth: se avete sia uno smartphone che degli speaker che supportano il Bluetooth LE Audio, potete far riprodurre musica contemporaneamente a tutte le casse in un colpo solo.