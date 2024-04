Jony Ive e Sam Altman insieme per un dispositivo AI diverso da tutti gli altri

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da The Information, il CEO di OpenAI, Sam Altman, e l'ex noto chief design di Apple, Jony Ive, hanno avviato una collaborazione per realizzare un dispositivo personale basato sull'intelligenza artificiale. Per concretizzare questo progetto, i due starebbero cercando dei finanziamenti.

Sul dispositivo, attualmente, si sa poco. Sembra certo, però, che non somiglierà affatto ad uno smartphone. Del resto, Altman è uno dei maggiori investitori su Human AI Pin, ovvero un dispositivo indossabile caratterizzato dall'intelligenza artificiale e privo di schermo. Dunque, non è un'ipotesi remota che il dispositivo che starebbero ideando possa in qualche modo somigliare a quello sopracitato.