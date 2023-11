Un po' Waze, un po' meteo, questo navigatore vuole farvi cambiare abitudini

Il mondo delle app di navigazione è estremamente competitivo ma anche molto personale. Se la maggioranza degli utenti casuali, per pigrizia o comodità, difficilmente si avventura al di fuori di app integrate nei telefoni come Google Maps o Apple Maps, chi cerca una soluzione più adatta alle proprie necessità passa anche diverso tempo a sperimentare le alternative del mercato, tra cui Waze è probabilmente la più popolare. Journey Navigation entra in questo settore motivata da forti ambizioni e supportata da una serie di funzionalità, obbligatorie per questo tipo di strumenti ma anche assolutamente uniche. L'app, lanciata da poco per iPhone con supporto a CarPlay, offre infatti una serie di funzioni originali come la possibilità di vedere previsioni meteo lungo il percorso selezionato. Tutto quello che dovete fare è esplorare la mappa e vedere come cambia il tempo man mano che vi avvicinate alla vostra destinazione in modo da sapere in anticipo se vi attende un acquazzone.

Fonte: Journey Navigation

Oltre a questo, Journey Navigation offre come Waze e altri navigatori avvisi in tempo reale su incidenti, lavori stradali e altri pericoli, anche se non potete segnalarli personalmente. La funzione, chiamata Route Watch, vi permette infatti di vedere un riepilogo delle informazioni sul vostro viaggio con tutte le criticità che potreste incontrare sul percorso, oltre ovviamente al meteo. Sempre come Waze, l'app calcola anche quanto tempo ci vorrà per raggiungere la destinazione e vi avvertirà con una notifica per dirvi quando è il momento di partire.

Fonte: Journey Navigation