Come League of Legends, ma con Goku, Rufy, Naruto, Ichigo e tanti altri: Jump Assemble in arrivo su Android e iOS

I primi play test sono iniziati nelle Filippine già mesi fa, ma sull'App Store di Apple è spuntata una data di lancio che ne suggerisce finalmente il lancio in occidente. Si chiama Jump Assemble , o, più correttamente, JUMP-Assemble , e rischia seriamente di essere il prossimo gioco "rompi internet" in stile Helldivers 2 o Palworld. Cosa succederebbe se si mischiassero le dinamiche di League of Legends, l'ottimizzazione di League of Legends: Wild Rift e un roster composto dai personaggi più amati degli anime e dei manga ? Jump Assemble !

Da dove nasce

Gli appassionati di videogiochi potrebbero, leggendo il titolo del gioco, pensare a Jump Force . In realtà non è coinvolta Bandai Namco (il publisher è DeNA), e il Jump nel titolo fa semplicemente riferimento alla rivista Weekly Shonen Jump , un settimanale dedicato all'universo dei manga che in Giappone è particolarmente celebre dell'editore Shueisha . E infatti proprio l'editore Shueisha (e il brand Jump) appare come produttore del videogioco.

Come funziona

Le meccaniche sono quelle solite dei MOBA (Multiplayer Online Battle Arena): due squadre di 5 elementi controllati da altrettanti giocatori si sfidano in un'arena simmetrica con l'obiettivo di distruggere il quartier generale degli avversari. Solo che in Jump Assemble si usano personaggi di anime e manga alquanto noti: Dragon Ball, Naruto, ONE PIECE, BLEACH, Demon Slayer, Jutsu Kaisen, Undead Unluck, MASHLE, HUNTER X HUNTER e altri. Per variare un po' l'offerta, il gioco in questione offre anche altre modalità di gioco, come le "misteriose" battaglie Dragon Ball 3v3v3 e altre. Ne parliamo in modo molto generico perché appunto ancora in Italia è impossibile provarlo. Anche scaricando l'apk manualmente su Android e collegandosi a una VPN nelle Filippine (tipo con NordVPN), l'unico paese dove sono avvenuti i test, non si può provare con mano il gioco.

Le meccaniche e l'interfaccia di gioco sembrano comunque prese pari pari da League of Legends Wild Rift, o comunque anche da altri MOBA che vanno alla grande su smartphone. Sì, perché, come accennato nel titolo, Jump Assemble per ora è destinato al comparto mobile (Android e iOS). Quindi levetta analogica virtuale sulla sinistra, abilità e attacchi base sulla destra. La mappa di gioco è identica a quella di LOL, almeno nella modalità 5v5 base. Ovviamente ogni personaggio alle sue "signature move", come banalmente la Kamehameha di Goku o la Tecnica della Moltiplicazione Superiore del Corpo di Naruto.