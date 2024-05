Kena lancia un'opzione che regala 100 Giga al mese: ecco come attivarla

Abilitando questa opzione, ad esempio, l'offerta Kena 6,99 Promo 130 offrirà 230 Giga di traffico dati invece dei tradizionali 130. Inoltre, come già specificato prima, la promo è attivabile anche dai già clienti Kena che usufruiscono di un'offerta da almeno 5 euro al mese. Tra l'altro, considerando che il traffico dati ottenuto è gratuito, lo stesso non sarebbe utilizzabile per il Roaming UE. I Giga dell'opzione, si chiarisce, verranno utilizzati con priorità rispetto a quelli inclusi nell'offerta principale.

Da poche ore sia i nuovi che i già clienti di Kena Mobile possono ottenere gratis l'opzione "100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica" : 100 Giga di traffico dati mensile che si aggiungeranno a quelli della propria offerta . Per abilitare tale opzione occorre attivare il servizio Ricarica Automatica entro il 30 giugno 2024.

Il servizio gratuito Ricarica Automatica permette ai clienti di associare un metodo di pagamento per ricevere una ricarica in automatico ogni mese. Il servizio è disponibile sui seguenti metodi di pagamento: PayPal, carte di credito, carte ricaricabili e PostePay.

I clienti di Kena Mobile che già sfruttano il servizio Ricarica Automatica, al fine di attivare l'opzione "100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica", dovranno disattivare e riattivare il servizio nell'area clienti MyKena (dal sito o app). Per riattivare il servizio, basterà contattare il Servizio Assistenza Clienti 181 oppure recarsi in uno dei negozi dell'operatore.

Infine, per chi non lo sapesse, gli utenti di Kena sfruttando la rete di TIM in 2G e 4G LTE. La velocità di navigazione massima è pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.