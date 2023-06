Kena vi offre 200 GB per l'estate: come attivare la promo

Kena Mobile nello specifico ha lanciato una nuova iniziativa promozionale per coloro che desiderano avere più traffico dati per l'estate rispetto a quello già incluso nel bundle relativo alla propria offerta.

Kena Mobile è tra i principali operatori virtuali che operano nel nostro mercato, esclusivamente per quanto riguarda le offerte di telefonia mobile . E nelle ultime ore ha lanciato una nuova promozione estiva.

La promozione di Kena prevede la possibilità di avere 200 GB di traffico dati al prezzo di 1,99 euro per i già clienti Kena. Tale quantitativo di traffico dati potrà essere usato entro 60 giorni dall'attivazione della promozione. Chiaramente il consumo di questo traffico dati aggiuntivo avrà la precedenza sul consumo del traffico dati incluso nell'offerta ordinaria.

La stessa promozione è prevista anche per coloro che attivano una nuova offerta di Kena Mobile. In questo caso i 200 GB di traffico dati aggiuntivo sarà concesso gratuitamente per 60 giorni.

In entrambi i casi, alla fine del periodo dei 60 giorni la promozione si disattiverà automaticamente.

Per approfittarne c'è tempo fino al prossimo 25 luglio. Trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale dell'operatore.