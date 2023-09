Kena e ho. Mobile si preparano per iPhone 15 col test delle eSIM

Negli ultimi anni in tutto il panorama smartphone abbiamo visto allargarsi sempre più il supporto alle eSIM, le SIM digitali che non necessitano dell'inserimento della scheda fisica per accedere ai servizi di telefonia mobile.

E proprio a proposito di eSIM arrivano delle interessanti novità da parte di alcuni operatori. La partita delle eSIM infatti si gioca anche sul campo degli operatori, i quali devono proporre le loro eSIM per accedere ai servizi di telefonia dagli smartphone che supportano tali SIM digitali. Ormai la maggior parte degli operatori italiani supporta e vende questo tipo di SIM, anche se alcuni si devono ancora adeguare.