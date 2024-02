Kena lancia Restart: il servizio per le offerte mobile che potrebbe farvi comodo

Kena Mobile ha appena lanciato un innovativo servizio per tutti coloro che hanno attiva una delle sue offerte mobile (ecco la raccolta degli migliori offerte degli operatori). Stiamo parlando del servizio Kena Restart. Il servizio Restart che ha appena lanciato Kena Mobile, noto operatore virtuale che è attivo su rete TIM in Italia da ormai diversi anni, prevede la possibilità di non rimanere a secco di traffico telefonico o traffico dati in qualsiasi momento.

Kena Restart infatti prevede la possibilità di resettare sostanzialmente la data di rinnovo della propria offerta mobile quando il bundle sta per finire. Facciamo un esempio per capire meglio come funziona: se la vostra offerta si rinnova il 20 del mese, ma già al 10 del mese corrente vi trovate con minuti, SMS o GB in esaurimento, allora potrete attivare il servizio Restart per forzare il rinnovo al giorno 10. In questo modo, tutti i rinnovi successivi verranno effettuati il giorno 10 mese, ovvero il giorno in cui è stato attivato il precedente Restart. Il servizio sarà attivabile tramite l'app per dispositivi mobili di Kena Mobile, e sarà disponibile soltanto quando minuti, SMS o GB a dispoizione nel bundle scendono sotto la soglia del 20% rispetto al totale. L'opzione sarà accessibile entro 48 ore dal rinnovo dell'offerta.