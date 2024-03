Alcuni utenti di Kena non riescono a rinnovare la propria offerta

Uno strano problema sta interessando alcuni utenti dell'operatore virtuale Kena . Difatti, qualcuno sta segnalando una criticità che non consente il rinnovo delle offerte , anche se sulla SIM è presente il credito sufficiente. Procedendo con ordine, già nella giornata ieri sono pervenute segnalazioni in tal senso, con l'operatore che ha invitato gli utenti coinvolti a indicare informazioni generiche, come nome e cognome del proprietario della scheda SIM.

In attesa della risoluzione della problematica, gli utenti spenderanno 35 centesimi di euro al minuto per ogni chiamata in Italia, 25 centesimi di euro per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro a scatti anticipati di 50MB per internet.

A questo proposito, stando ad alcune segnalazioni, gli utenti che sono riusciti a parlare con un operatore hanno beneficiato di 100 minuti verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati.

Con l'auspicio che la criticità venga superata al più presto, ricordiamo che Kena è il secondo brand di TIM. Per questo motivo, gli utenti utilizzano la rete di quest'ultima società in 2G e 4G LTE (la massima velocità di navigazione è pari a 60 Mpbs in download e 30 Mbps in upload).