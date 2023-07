Kena rinnova le offerte, e riduce gli SMS

Ieri Kena, l'operatore virtuale di TIM sempre ricco di offerte a meno di sette e dieci euro, ha rinnovato il proprio portafoglio di offerte, cambiando i nomi, allineando le offerte in negozio con quelle online e in molti casi riducendo considerevolmente gli SMS a disposizione.

Restano sempre valide le promozioni che, a esclusione dell'offerta voce da 4,99 euro al mese, fino al 30 agosto 2023 consentono la possibilità di ottenere 200 Giga in omaggio per i primi 60 giorni e fino al 20 settembre 2023 consentono di ricevere 50 Giga in più ogni mese attivando la ricarica automatica (in questo caso non disponibile se è attiva l'offerta Kena TIMvision).

Inoltre per tutto il catalogo resta confermato che costi di attivazione, nuova SIM e spedizione sono tutti gratuiti e ricordiamo che Kena offre connessione in 2G e 4G su rete TIM con velocità di download limitata a 60 Mbps e di upload a 30 Mbps. Cosa cambia quindi? Andiamo a scoprirlo!

Kena Voce 4,99 Promo

Kena Voce 4,99 Promo è l'offerta voce per chi attiva un nuovo numero o proviene da certi operatori.

Cambia nome - prima si chiamava Kena Voce Promo - e vede ridursi gli SMS disponibili da 1000 a 200.

minuti illimitati verso numeri nazionali

illimitati verso numeri nazionali 200 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 1 Giga di traffico dati in 4G 1 Giga roaming UE

di traffico dati in 4G 4,99 euro al mese

al mese Costo iniziale : 5 euro con 4,99 euro per la prima ricarica e 0,01 euro su credito residuo

: 5 euro con 4,99 euro per la prima ricarica e 0,01 euro su credito residuo Disponibile per nuovi numeri e per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali (esclusi ho. Mobile e Very Mobile).

Kena 5,99 100GB Top

Kena 5,99 100GB Top è una nuova offerta prima disponibile solo nei negozi che ora arriva online (e quindi scompare dai negozi), ed è disponibile solo per chi proviene da certi operatori. È l'unica offerta per cui non cambiano gli SMS.

minuti illimitati verso numeri nazionali

illimitati verso numeri nazionali 600 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 100 Giga di traffico dati in 4G 6 Giga roaming UE

di traffico dati in 4G 5,99 euro al mese

al mese Costo iniziale : 10 euro con 5,99 euro per la prima ricarica e 4,01 euro su credito residuo

: 10 euro con 5,99 euro per la prima ricarica e 4,01 euro su credito residuo Disponibile solo per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali (esclusi ho. Mobile e Very Mobile).

Kena 6,99 130GB Promo Plus

minuti illimitati verso numeri nazionali

illimitati verso numeri nazionali 200 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 130 Giga di traffico dati in 4G 7 Giga roaming UE

di traffico dati in 4G 6,99 euro al mese, primo mese gratis

al mese, primo mese gratis Costo iniziale : 7 euro con 6,99 euro per la prima ricarica e 0,01 euro su credito residuo

: 7 euro con 6,99 euro per la prima ricarica e 0,01 euro su credito residuo Disponibile per nuovi numeri e per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali (esclusi ho. Mobile e Very Mobile).

Kena 7,99 150GB Promo Plus

è l'offerta che prima si chiamava Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus. Si riducono gli SMS ed è disponibile solo per chi proviene da certi operatori.

minuti illimitati verso numeri nazionali

illimitati verso numeri nazionali 200 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 150 Giga di traffico dati in 4G 8 Giga roaming UE

di traffico dati in 4G 7,99 euro al mese, primo mese gratis

al mese, primo mese gratis Costo iniziale : 8 euro con 7,99 euro per la prima ricarica e 0,01 euro su credito residuo

: 8 euro con 7,99 euro per la prima ricarica e 0,01 euro su credito residuo Disponibile per nuovi numeri e per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali (esclusi ho. Mobile e Very Mobile).

Kena 9,99 230GB Promo

minuti illimitati verso numeri nazionali

illimitati verso numeri nazionali 200 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 230 Giga di traffico dati in 4G 9,5 Giga roaming UE

di traffico dati in 4G 9,99 euro al mese

al mese Costo iniziale : 10 euro con 9,99 euro per la prima ricarica e 0,01 euro su credito residuo

: 10 euro con 9,99 euro per la prima ricarica e 0,01 euro su credito residuo Disponibile per nuovi numeri e per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali (esclusi ho. Mobile e Very Mobile).

Kena 11,99 100GB Promo

Kena 11,99 100GB Promo

Kena 11,99 100GB Promo prima si chiamava Kena 11,99 100GB STAR Promo ed è l'offerta attivabile da chi proviene da qualsiasi operatore. Anche in questo caso si riducono gli SMS.

minuti illimitati verso numeri nazionali

illimitati verso numeri nazionali 200 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 100 Giga di traffico dati in 4G 11 Giga roaming UE

di traffico dati in 4G 11,99 euro al mese

al mese Costo iniziale : 15 euro con 11,99 euro per la prima ricarica e 3,01 euro su credito residuo

: 15 euro con 11,99 euro per la prima ricarica e 3,01 euro su credito residuo Disponibile per chi proviene da qualsiasi operatore

Kena 12,99 150GB Promo

minuti illimitati verso numeri nazionali

illimitati verso numeri nazionali 200 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 150 Giga di traffico dati in 4G 12 Giga roaming UE

di traffico dati in 4G 12,99 euro al mese

al mese Costo iniziale : 15 euro con 12,99 euro per la prima ricarica e 2,01 euro su credito residuo

: 15 euro con 12,99 euro per la prima ricarica e 2,01 euro su credito residuo Disponibile per chi proviene da qualsiasi operatore

Kena Dati Promo

Kena Dati Promo

Kena Dati Promo è l'offerta solo dati in promozione.