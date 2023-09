Kena lancia una promozione per nuovi clienti: 100 Giga al mese per 6 mesi

Interessante iniziativa dedicata ai nuovi clienti Kena. Difatti, per coloro che attiveranno le offerte con minuti, SMS e Giga da 6,99€ al mese, sarà disponibile una promozione che consente di ottenere 100 Giga aggiuntivi mensilmente (per complessivi 6 mesi). Per utilizzare questa offerta – disponibile sia nei negozi che online – gli utenti potranno attivare un'offerta sia in portabilità che con un nuovo numero, ad eccezione, però, delle promo Kena Voce Promo, Kena 5,99 100GB Top e Kena Dati Promo.

Nello specifico, le offerte compatibili con questa speciale iniziativa sono Kena 6,99 130GB Promo Plus, Kena 7,99 150GB Promo Plus, Kena 9,99 230GB Promo, Kena 11,99 100GB Promo e Kena 12,99 150GB Promo. Tra l'altro, i clienti che attiveranno il servizio Ricarica Automatica entro il 20 settembre 2023, potranno usufruire dell'opzione aggiuntiva "50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica": si tratta di 50 Giga in più ogni mese gratis.