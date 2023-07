Kena lancia TIMVISION Estate Promo: DAZN, TIMVISION e Infinity+ ad un prezzo speciale

Da ieri, 17 luglio, Kena ha ufficializzato la promozione Kena TIMVISION Estate Promo. Questa offerta include TIMVISION, Infinity+ e DAZN più un 1 Giga di traffico mensile a 0 euro al mese fino al 31 agosto, mentre poi occorrerà un canone mensile di 19,99€ per quattro mesi che, infine, salirà a 29,99€ al mese a tempo indeterminato. Il pacchetto, tra l'altro, è attivabile anche online e dall'app ufficiale dell'operatore.

Entrando nei dettagli della notizia, la promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti che attivano una nuova numerazione entro il 2 agosto. L'attivazione è gratuita: i clienti dovranno sostenere soltanto un costo di 0,01 centesimi di euro per la prima ricarica. Si tratta, quindi, di un'offerta molto simile al pacchetto offerto da TIM, ovvero TIMVISION Calcio e Sport: l'unica differenza è che Kena non offre il decoder TIMVISION Box. Inoltre, nel prezzo dell'offerta è inclusa una SIM Kena, necessaria per pagare il rinnovo del pacchetto.