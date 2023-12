L'ultima offerta di Kena TIMVISION è Promo Plus: 8 mesi a prezzo scontato, con DAZN e Infinity+

Da oggi 14 dicembre e fino al 30 gennaio il pacchetto streaming Kena TIMVISION è disponibile con "Promo Plus", con un prezzo scontato per i primi 8 mesi (e con costi di attivazione gratuito). Entrando nei particolari, il prezzo scontato sarà di 25,99 euro al mese. Dopo 8 mesi, il canone mensile sarà pari a 30,99 euro al mese. In tal senso, per sottoscrivere il pacchetto Kena TIMVISION, i clienti dovranno attivare un nuovo numero, con richiesta online oppure presso i rivenditori aderenti.

Questo pacchetto streaming, oltre TIMVISION, consentirà di vedere i contenuti proposti da DAZN e Infinity+. Nello specifico, con Kena TIMVISION Promo Plus sono inclusi i servizi streaming TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese, Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese e DAZN Standard del valore di 40,99 euro al mese. Inoltre, è incluso anche Discovery+ senza costi aggiuntivi, con Discovery+ Sport gratis fino al 31 Marzo 2024 e con disattivazione automatica al termine.