Tornare in Kena conviene: 200 Giga a 5,99 euro, ma dovrete essere veloci

Kena Mobile torna a farsi sentire nel segmento delle offerte mobile , visto che ha lanciato una delle sue winback imbattibili per bundle e prezzo.

Kena 5,99 200GB Limited Edition

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 200 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 200 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G (100 GB previsti dal piano base + 100 GB bonus erogati ogni mese).

di traffico dati fino alla velocità del 4G (100 GB previsti dal piano base + 100 GB bonus erogati ogni mese). Tariffa mensile pari a 5,99 euro .

. Primo mese in regalo .

. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità del numero da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

del numero da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu. Contributo di attivazione nullo se si forniscono i consensi commerciali, altrimenti avrà un costo di 4 euro.

L'offerta è disponibile anche sotto forma di winback, dunque attivabile da coloro che prima erano in Kena e che riceveranno l'SMS informativo per tornare.

Secondo quanto emerso online, il testo dell'SMS descrive l'offerta e fornisce il link per l'attivazione diretta di Kena 5,99 200 GB.

Per coloro che riceveranno l'SMS informativo per attivare l'offerta la scadenza sarebbe fissata al prossimo 2 giugno. L'offerta in questione è però attivabile anche da coloro che intendono effettuare la portabilità da un altro operatore selezionato (trovate la lista completa nell'elenco sopra).

Qui sotto vi lasciamo il link per attivare online l'offerta Kena 5,99 200 GB.

KENA 5,99 200 GB | ATTIVAZIONE