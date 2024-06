Keychron ha fatto le tastiere che non piaceranno ad Apple: sembrano Magic Keyboard, costano un quarto, e sono anche migliori

Lo svantaggio è la perdita del touch ID : nessuna delle due ha un lettore di impronte digitali, che in effetti è una bella comodità. I vantaggi però sono la possibilità di collegarsi via cavo USB-C o via wireless a 2,4GHz (oltre che col Bluetooth), una lunghissima autonomia (circa 8 mesi con 5 ore al giorno di utilizzo) e un prezzo irrisorio rispetto a quello chiesto da Cupertino.

Chiariamo inoltre che, al di là dell'aspetto, entrambe le tastiere funzionano bene sia con macOS che con Windows, grazie all'opportuno switch sul retro e ai tasti multi-funzione.

C'è in realtà un ulteriore difetto, per noi sfortunati italiani, cioè il layout che al momento non ci favorisce, ma se dovessero avere successo non è detto che Keychron non possa svilupparne altri.

Bonus finale: entrambe sono personalizzabili con il Keychron Launcher, una semplice web app, disponibile collegando via cavo la tastiera, che permette di rimappare qualsiasi tasto, programmare macro, scorciatoie e altro.