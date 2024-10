Non ci sono più Kindle su Amazon: cosa sappiamo dei prossimi e "colorati" modelli

Se state cercando un ebook reader da comprare e stavate pensando a un Kindle, forse vi sarete accorti che da qualche giorno su Amazon sono scomparsi il Kindle base e il Kindle Oasis. Quest'ultimo lo avevamo già dato per morto da un bel po': è ormai praticamente un anno che appare per qualche settimana e poi torna non disponibile per mesi, ed è evidente da tempo che Amazon sta cercando di svuotare i magazzini. E anche se è sempre un ottimo ebook reader, parliamo pur sempre di un modello del 2019 con microUSB: insomma, era ora.

Kindle Oasis è un dispositivo davvero spettacolare, ma che ha fatto il suo corso: risale al 2019 e ha ancora la porta microUSB

Al contrario, la sparizione del Kindle base ha lasciato spiazzati molti, anche perché il Kindle da 99€ non è scomparso solo nel nostro paese, ma è andato fuori catalogo in quasi tutto il mondo. E, nel caso ci fosse bisogno di ulteriori prove che qualcosa sta cambiando, nella tabella di confronto dei Kindle sono rimasti solo Scribe e Paperwhite. Dulcis in fundo, da qualche ora anche quest'ultimo non è più disponibile.

Nuovi Kindle dietro l'angolo

Che Amazon abbia deciso di ritirarsi dal mercato degli ebook reader è improbabile, ma se dal catalogo mancano praticamente tutti i modelli destinati alla lettura, non possiamo che desumere che nuovi Kindle siano dietro l'angolo. Non è ben chiaro cosa aspettarsi, però: che il Kindle Oasis avrebbe avuto ancora vita breve era cosa nota, e molti utenti si aspettavano quindi un nuovo modello top di gamma, magari a colori. La scomparsa dal catalogo Amazon anche del Kindle base e del Kindle Paperwhite, invece, ha colto molti di sorpresa. Cosa sappiamo, quindi, dei nuovi Kindle? Non troppo, in realtà, ma qualcosa da dire c'è. In primo luogo, sappiamo di per certo che esistono: o meglio, sappiamo che esiste un modello in due varianti. Qualche settimana fa, infatti, due dispositivi Amazon sono apparsi sul database dell'FCC (Federal Communication Commission).

I due dispositivi hanno codici identificativi simili (2A4DH-5688 e 2A4DH-5698) e la principale differenza tra l'uno e l'altro in termini di specifiche sembra essere il supporto o meno a WPT, ossia Wireless Power Transfer, ossia la ricarica wireless. Anche tra Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition, le differenze erano solo ricarica wireless, più spazio e sensore di luminosità. In questo caso, quindi potremmo parlare di due modelli che andranno a rimpiazzare proprio i Paperwhite. E gli altri modelli? E i colori?

Colori o bianco e nero? Kaleido o Gallery?

Che i due modelli di Kindle presenti nel database dell'FCC siano e-ink a colori è tutt'altro che scontato. D'altra parte, che un Kindle a colori prima o poi arriverà è estremamente probabile. Ma quando? Nei primi mesi di quest'anno, il famoso analista Ming-Chi Kuo aveva annunciato che nuovi Kindle a colori sarebbero arrivati nel 2025. Un aspetto particolarmente interessante è che, secondo Kuo e altri rumor successivi, è possibile che Amazon utilizzerà la tecnologia Advanced Color ePaper (ACeP), anche nota come E-Ink Gallery.

Nel 2024 molti produttori hanno lanciato ebook reader a colori, come il Kobo Libra Colour (nella foto qui sopra). Tutti i modelli, però, usano display con tecnologia E-Ink Kaleido 3.

Si tratta di una tipologia di pannello molto diversa da tutti i display e-ink a colori che abbiamo visto finora. Tutti gli ebook reader a colori presentati quest'anno, come il Kobo Libra Colour o il BOOX Go Color 7, infatti, utilizzano uno schermo con tecnologia Kaleido 3, che consente di visualizzare solo 4096 colori. Al contrario, Gallery 3 può mostrare fino a 40.000 colori, con una resa molto più vivida rispetto a Kaleido 3.

E-Ink Gallery (sinistra) vs E-Ink Kaleido (destra). Immagine via Good E-Readers

Il motivo per cui tutti i produttori finora avevano scelto la tecnologia Kaleido è la velocità: nonostante i colori a disposizione siano molti meno, e siano anche più slavati, i pannelli Gallery erano considerati eccessivamente lenti nel refresh, perfino per dispositivi come gli ebook reader, che non ci si aspetta siano proprio scattanti. Tuttavia, nelle ultime settimane è arrivato sul mercato una piacevole eccezione. Parliamo di ReMarkable Paper Pro, che utilizza proprio un display Gallery 3 e che sembra essere stato ottimizzato in modo da mitigare la lentezza. Per riuscirci, ReMarkable ha dimezzato i colori teoricamente disponibili (Paper pro mostra circa 20.000 colori), ma le prime recensioni mostrano un dispositivo decisamente più reattivo rispetto i primi esemplari di display Gallery 3.

Amazon potrebbe essere riuscita a fare lo stesso e ci sono diversi rumor che suggeriscono nuovi Kindle con display Gallery 3, ma ancora non ci sono certezze. Inoltre, è anche possibile che in un primo momento venga lanciato un nuovo ebook reader in bianco e nero e che i modelli a colori arrivino invece nel 2025.

Un po' di ebook reader

