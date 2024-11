Nelle ultime settimane si è parlato molto di Kindle Colorsoft, ossia il primo Kindle a colori: era un dispositivo atteso da tempo, che certamente sarà uno dei migliori ebook reader per chi vuole leggere fumetti. Il futuro è d'obbligo: a meno che non ne abbiate già ricevuto uno, è probabile che ci vorrà un po' prima che possiate mettere le mani su un Kindle a colori. Infatti, le consegne dei Kindle Colorsoft sono state rimandate, per via di un difetto: un alone giallo che si vede nella parte bassa del display. Abbiamo già parlato qualche giorno fa del problema, ma ora ci sono nuove informazioni in merito a come verrà gestita la questione, anche in Italia.

Il problema dell'alone giallo sul bordo basso del display. In questa foto è stata abbassata l'esposizione in post produzione, per evidenziare il difetto.

Il problema della banda gialla

Il problema sembra riguardare dei LED gialli che si accendono anche quando non dovrebbero, causando una colorazione giallastra sul fondo del display. Come spiegato anche nel nostro video dedicato ai nuovi Kindle, che trovate in cima, il difetto non è tragico, non influenza davvero la lettura e chi vi scrive non se n'era neanche accorto nelle prime ore di test. Eppure, anche sull'unità che stiamo provando per la recensione completa, il problema c'è: non è molto evidente e personalmente continuo a leggere felicemente i miei fumetti a colori nonostante la banda gialla, che però sta lì. È il classico difetto di cui potresti non accorgerti per mesi, ma quando lo noti la prima volta, poi non puoi fare a meno di vederlo. Non è ancora chiara l'origine del problema: un portavoce Amazon mi ha confermato che ancora oggi non sono certi se il problema sia hardware, software, o un mix delle due.

Amazon sostituirà i Kindle colorsoft difettosi, anche in Italia

In ogni caso, non c'è troppo da temere. Amazon sta affrontando molto seriamente il problema: dopo aver ritardato le spedizioni (purtroppo non arriveranno in tempo per il Black Friday), ha confermato che sostituirà tutti i dispositivi difettosi, qualora il problema non fosse risolvibile con un fix software. Amazon ci ha confermato che, anche in Italia, verrà seguita la stessa politica di assistenza clienti annunciata per gli USA.

Gli utenti possono continuare a usare il proprio Kindle Colorsoft, che verrà sostituito non appena possibile

I pochi utenti che hanno già acquistato un Kindle Colorsoft e lo hanno ricevuto con il difetto dell'alone giallo possono chiedere da subito un reso con rimborso completo; oppure, se preferiscono, possono continuare a usare il dispositivo, che verrà sostituito tra qualche mese, non appena ci sarà abbastanza disponibilità di modelli privi del problema. Come tempistiche si parla di marzo, almeno secondo una nostra utente che ha contattato l'assistenza clienti Amazon per sostituire il proprio Colorsoft. Il portavoce con cui abbiamo parlato ci ha inoltre riferito che Amazon al momento ha identificato i lotti di Kindle Colorsoft che presentano il problema, rafforzando la produzione per sostituire al più presto tutti i modelli già spediti.