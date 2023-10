Kindle Scribe ora funziona un po' meglio con iPhone: per Android se ne parla nel 2024

Amazon continua a migliorare il suo Kindle Scribe, uno dei taccuini digitali più interessanti sul mercato (avete dato un'occhiata alla nostra recensione?).

Per chi non conoscesse questo tipo di dispositivi, si tratta di eBook reader dotati di pennino e in genere di ampio schermo, che consentono di usarli non solo per leggere, ma anche per prendere appunti e comunque scrivere come se si utilizzasse carta e penna.

Questi taccuini non sono in genere prodotti molto versatili come i tablet, e cercano di focalizzarsi soprattutto su un'esperienza di scrittura ottimale, motivo per cui sono proposti.

Kindle Scribe non si sottrae a questo paradigma, e ha dalla sua non solo la politica aggressiva (dal punto di vista dei costi) di Amazon, ma anche un supporto software puntuale.

Dopo l'importante aggiornamento di aprile scorso, infatti ora l'ultimo update mette a disposizione degli utenti nuove funzionalità per gli utenti iOS.

Tra queste infatti rileviamo la possibilità di visualizzare le note adesive scritte a mano in-book dall'app Kindle su iOS.

La novità consente quindi di accedere direttamente dall'app a tutte le note e le evidenziazioni presenti sull'ebook reader, anche quando il dispositivo non è a portata di mano.

Per quanto riguarda gli utenti Android, Amazon promette che l'aggiornamento arriverà all'inizio del 2024.

Ma lo sviluppo non è finito, e il vostro Kindle Scribe promette di diventare ancora più completo. Il gigante dell'eCommerce ha dichiarato infatti che a breve arriveranno azioni di selezione multipla e in blocco per i taccuini, rendendo più semplice gestire e organizzare le pagine. Con questa funzione, gli utenti hanno la possibilità di selezionare tutte le pagine di cui hanno bisogno dalla panoramica del taccuino per spostarle, aggiungerle, eliminarle, esportarle o convertirle in testo da inviare a se stessi o ai propri contatti.

L'aggiornamento di Kindle Scribe è disponibile da oggi per tutti gli utenti.