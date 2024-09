10 anni di Kindle Unlimited: ecco le offerte per festeggiare l'anniversario

Amazon è un colosso attivo in tanti segmenti, compreso quello che riguarda gli ebook, i libri digitali che da anni costituiscono una valida alternativa al cartaceo. Ne parliamo perché il suo servizio Kindle Unlimited compie 10 anni , e per festeggiare arrivano offerte interessanti .

Kindle Unlimited festeggia il compleanno: offerte anche per chi è già abbonato

Nell'ormai lontano 2014 Amazon lanciava ufficialmente Kindle Unlimited, il servizio per accedere in maniera illimitata a un vasto catalogo di ebook e riviste digitali. A 10 anni esatti dal lancio si festeggia il compleanno, e Kindle Unlimited lo fa proponendo delle interessanti offerte.

Le offerte appena annunciate da Amazon sono interessanti perché riguardano sia chi non è mai stato abbonato al servizio e sia chi è abbonato. In passato, soprattutto in occasione degli Amazon Prime Day, abbiamo visto offerte soprattutto per chi non si è mai abbonato al servizio.

Vediamo le offerte appena annunciate per Kindle Unlimited:

3 mesi di Kindle Unlimited al costo di 1 mese per i clienti che non sono mai stati iscritti al servizio. Questo significa che si potrà usufruire di 3 mesi di Kindle Unlimited al prezzo di 9,99 euro . Dopo il terzo mese, il servizio si rinnoverà automaticamente alla tariffa mensile di 9,99 euro, a meno che non venga disattivato.

12 mesi al costo di 10 mesi per chi è già iscritto al servizio. Dopo l'anno di abbonamento in promozione il servizio si rinnoverà automaticamente alla tariffa mensile di 9,99 euro, a meno che non venga disattivato.

Per accedere alla promozione vi basta aprire questo link e selezionare l'iscrizione a Kindle Unlimited. Per chi non è mai stato iscritto al servizio è possibile selezionare anche il primo mese di abbonamento gratuito (successivamente si rinnoverà a 9,99 euro al mese). L'offerta scade il prossimo 15 settembre.