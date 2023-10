Riuscirete a resistere dopo aver visto il trailer di Kingdom Hearts: Missing-Link ?

Square Enix ha appena rilasciato un nuovo video sul gioco di ruolo d'azione (RPG) basato su GPS per iOS e Android , rivelando una serie di personaggi e luoghi della serie, inclusi gli iconici mondi Disney , e un gameplay piuttosto variegato dove potrete affrontare una serie di missioni o utilizzare una modalità GPS per spostarvi nel mondo reale (a proposito, ecco tutto quello che c'è da sapere su Final Fantasy XVI ).

Ma se state pensando a Pokémon Go, il trailer suggerisce che potete aspettarvi qualcosa di più, e anzi rilancia con la sibillina frase "viaggiare per il mondo senza uscire di casa", che però solleva più domande che risposte.

Oltre a questo, non si sa molto di più, ma abbiamo due informazioni interessanti. La prima è che Square Enix è alla ricerca di tester per una beta chiusa , anche se purtroppo è disponibile solo ai residenti di Australia e Regno Unito ( qui trovate il sito dove fare l'applicazione, aperta fino al 19 novembre 2023, mentre qui le condizioni per parteciparvi).

Sembra che il protagonista di Missing Link acquisisca incantesimi e abilità incanalando i ricordi di personaggi Disney , mentre il sito Web del gioco anticipa anche elementi cooperativi, che prefigurano la possibilità per i giocatori di formare gruppi da tre per "ottenere vari vantaggi come sfidare insieme i boss".

Il periodo di test per la Closed Beta sarà invece condotto per iOS e Android in date separate. Per iOS partirà da mercoledì 29 novembre 2023, ore 8:00 (ora italiana) e si concluderà venerdì 8 dicembre 2023 (l'ora di fine esatta verrà comunicata in un secondo momento), mentre per Android il periodo di test avverrà per gennaio 2024.

La seconda notizia riguarda l'uscita del gioco. Alla fine del trailer, infatti, ci viene annunciato come il titolo verrà pubblicato sui marketplace di Android e iOS nel 2024. Una data un po' vaga, anche considerando che in teoria la beta sarebbe dovuta iniziare entro il 2022, ma la prendiamo come tale.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco, ricordandovi le parole di Tetsuya Nomura, secondo cui Kingdom Hearts: Missing Link svelerà "tutti i misteri che abbiamo incontrato finora" e approfondirà personaggi di primaria importanza nella serie, come Xehanort ed Eraqus.

E se non è un modo per aumentare l'hype questo.