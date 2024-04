Kobo produce alcuni tra i migliori ebook reader disponibili sul mercato e qualche giorno fa ha dato avvio all'attesissima rivoluzione dei colori, lanciando quelli che potremmo considerare i primi ebook reader "di massa" a colori: Kobo Clara Colour e Kobo Libra Colour (insieme al nuovo Kobo Clara BW, in bianco e nero).

La presenza di un pannello a colori potrebbe convincere più di qualche utente a scegliere un Kobo come prossimo ebook reader, ma su tutti i nuovi ebook reader dell'azienda c'è un'altra novità non da poco da segnalare: la riparabilità.

Per tutti i nuovi modelli appena lanciati (Kobo Clara Colour, Kobo Libra Colour e Kobo Clara BW), l'azienda ha infatti collaborato con iFixit, per semplificare la vita agli utenti che vorranno riparare autonomamente il proprio ebook reader Kobo. Al momento, nella sezione dedicata alla riparabilità sul sito ufficiale è presente l'annuncio della partnership con iFixit, ma non ancora le guide o i link per acquistare i pezzi di ricambio: d'altra parte, i nuovi dispositivi saranno disponibili sul mercato dal 30 aprile, quindi non c'è fretta.