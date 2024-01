Nell'attesa di Omega, Kodi rilascia la versione finale di Nexus: ecco perché installarla

La Kodi Foundation si sta preparando a rilasciare la prossima versione del suo popolare software, Kodi 21 Omega, ma questo non vuol dire che gli utenti dell'attuale Nexus siano stati dimenticati (se non conoscete le incredibili funzionalità di Kodi, non perdete tempo e date un'occhiata al nostro approfondimento sullo strumento).

Oggi il team ha infatti rilasciato Kodi 20.3, l'ultima versione della linea Nexus, e anche se non introduce novità il team consiglia quindi di installarla quanto prima in quanto comprende una serie di aggiornamenti e correzioni di bug piuttosto rilevanti.

Essendo un aggiornamento secondario, questa versione finale di Nexus è progettata per sovrapporsi perfettamente a qualsiasi installazione Kodi 20.x esistente e in alcuni casi verrà anche applicata automaticamente. In ogni caso, per stare sul sicuro il team di sviluppo consiglia sempre di preparare un backup dei dati utente.

Inoltre il gruppo avverte che per alcune piattaforme l'aggiornamento potrebbe arrivare un po' in ritardo.

È il caso del Microsoft Store, per cui il rilascio è al di fuori del controllo del team, e di Android, per cui è stato privilegiato un meccanismo di transizione graduale per garantire prestazioni e stabilità migliorate.

Se però non volete aspettare, potete trovare le ultime build di Android a questo indirizzo (probabilmente vorrete installare la versione ARMV8A) e qui l'installer della versione per Windows.

Chiariti questi aspetti, ecco l'elenco delle novità di Kodi 20.3 Nexus: