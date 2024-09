Kodi 21.1 disponibile. Ecco le novità del primo aggiornamento di Omega e come scaricarlo

Andiamo a scoprire le novità dell'aggiornamento e come scaricarlo, ricordandovi anche il nostro approfondimento su come configurare Kodi .

Le novità sono soprattutto correzioni, ma bisogna spulciare i commit su GitHub

Kodi 21.1 è il primo aggiornamento da quando in aprile è stato rilasciato Kodi 21.0, e contiene principalmente correzioni di bug e problemi riscontrati nella versione iniziale.

Il team di sviluppo ha dichiarato che non sono state introdotte nuove funzionalità importanti in questa versione, in quanto l'obbiettivo principale era migliorare la stabilità e l'esperienza dell'utente risolvendo i problemi noti.

Quindi, questo aggiornamento si basa esclusivamente sul miglioramento delle funzionalità. Tra le novità più interessanti troviamo la risoluzione di un problema per cui i video non si caricavano su alcuni servizi, mostrando all'utente solo il tempo massimo, una correzione su come i servizi e i video venivano ordinati e altro ancora.

A questo proposito, Kodi non ha pubblicato come al solito le note di rilascio, ma ha invitato gli utenti a controllare su GitHub le differenze dei commit tra Kodi 21.0 e Kodi 21.1. Sicuramente è meno semplice da seguire per chi non è esperto, ma dà un'indicazione generale di tanti piccoli problemi risolti nella nuova versione.

Poiché il progetto si basa su contributi degli utenti, il team chiede come sempre di segnalare eventuali problemi riscontrati. Potete farlo sui forum ufficiali o su GitHub. Probabilmente non vedremo altri grandi cambiamenti fino a quando il team di Kodi non finirà di lavorare su Kodi 22, noto come Piers.