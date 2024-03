Kodi 21 è quasi pronta: ecco le novità della Beta 3

Ci sono volute quasi due settimane per gli sviluppatori di Kodi per pubblicare l'elenco delle novità, ma ora finalmente sono disponibili per tutti. La nuova versione del popolare media center open source è infatti stata rilasciata a metà febbraio, e solo ora è disponibile il changelog ufficiale (sapete cosa sia Kodi e cosa si rischi a installarlo?).

Ma cosa c'è di nuovo? Rispetto alla precedente Beta si tratta per lo più di correzioni di bug, e si può vedere che uno dei principali problemi di rete, riportato da altre versioni, è stato risolto, in quanto ora il programma è in grado di risolvere gli indirizzi IPv6.

Parlando di rete e connettività, questa versione risolve anche diversi problemi con UPnP in modo che quando si utilizzano le sue funzionalità di connettività ora può, tra le altre cose, caricare le playlist senza problemi.

L'interfaccia ha ricevuto un importante cambiamento, poiché ora sarà compatibile con le vecchie skin, uno degli elementi che sembrava che avrebbe smesso di funzionare.

E sono stati corretti anche alcuni problemi che erano stati segnalati dagli utenti.

Inoltre, i suoi sviluppatori hanno messo molto impegno per risolvere vari problemi di riproduzione video, sia a livello locale che remoto. La maggior parte di questi problemi sono stati rilevati grazie agli utenti che hanno provato le precedenti versioni beta del programma.

Se volete provare la nuova beta di Kodi, potete scaricarla da qui, poi selezionate la piattaforma su cui volete installarla e cliccate sulla sezione Prerelease. Ricordatevi che si tratta di una versione in via di sviluppo, non finita e potrebbe avere diversi bug, quindi è consigliato usarla solo per testare le sue nuove funzionalità, e di avere sempre a disposizione un backup. E, in caso la installiate, di condividere eventuali bug con gli sviluppatori.

Per ora, non abbiamo ancora una data per la versione stabile di Kodi 21 Omega, ma prima del suo rilascio ci aspettano ancora almeno due Release Candidate.

Detto questo, ecco l'elenco delle novità dell'ultima beta di Kodi 21.

Build/Dipendenze

Supporto per la compilazione con swig 4.2.0

Generale

Il modo in cui è stato gestito il buffer fill è stato cambiato pensando ai dispositivi con CPU a bassa potenza. In determinate circostanze, e con fattori di lettura del buffer particolarmente elevati configurati manualmente, il thread di riempimento del buffer ha causato un elevato utilizzo della CPU e ha introdotto una riproduzione a scatti.

Implementata una nuova impostazione "Adattiva" in Servizi / Caching / Fattore di lettura che consente un fattore di lettura variabile basato sul livello di cache. Questo significa che la cache si riempie più velocemente, mentre allo stesso tempo utilizza un fattore di lettura meno aggressivo quando è già riempita.

Sistemati i contenuti che passano attraverso i plugin non accessibili quando viene utilizzato un blocco master.

JSON-RPC

Aggiunto un comando per cambiare la velocità di riproduzione (tempo).

Aggiunto un comando per attivare lo screen saver.

Risolvi un problema con le playlist m3u che non mostravano arte per la seconda e le tracce successive: https://github.com/xbmc/xbmc/pull/24675.

Consentita la navigazione dagli artisti direttamente alle canzoni, senza passare album e dischi. Questo è più simile a come funzionano Spotify e altri: https://github.com/xbmc/xbmc/pull/24649, thread del forum https://forum.kodi.tv/showthread.php? Tid=375313.

Attiva i trigger del database musicale solo su clean se esistono, il che risolve un problema che si è verificato se Kodi è stato chiuso/crashed mentre era in corso una pulizia sul database Music.

Novità specifiche della piattaforma

Android: Le modifiche audio per l'ecosistema Android sono state documentate in https://forum.kodi.tv/showthread.php? Tid=376161. A causa di vari bug del firmware su più dispositivi, siamo stati costretti ad aggiungere alcune impostazioni audio opt-in per (in particolare) il FireTV Cube 3rd Gen, che sono stati abilitati per impostazione predefinita fino a questa beta, ma purtroppo sono si sono rotti sui firmware di altri dispositivi. Non è possibile mantenere un elenco di negazioni poiché i sistemi e le versioni disponibili cambiano troppo rapidamente, inoltre i cicli di rilascio di Kodi non possono essere sincronizzati con ogni grande fornitore che pubblica correzioni. Perciò abbiamo deciso di spostarlo in un'impostazione avanzata, con ulteriori informazioni disponibili nel thread del forum collegato. Sentiti libero di aprire nuovi problemi se vedi regressioni di qualche tipo, ma per favore non dimenticare il tuo registro di debug, poiché l'aiuto non è possibile altrimenti a causa dell'erma varietà di scatole rotte in modo diverso. Un'altra impostazione avanzata ora consente l'output di float a 32 bit ad alta precisione dall'interno di Kodi per file PCM multicanale. Questa è di nuovo un'impostazione avanzata perché alcuni dispositivi si guastano silenziosamente quando si apre questa combinazione. Float32 è il livello massimo che Audiotrack Soundserver di Android può gestire. È stato testato e sta lavorando su Shield e FireTV 4K 2nd Gen. Questa volta abbiamo ricevuto un sacco di correzioni di bug da parte di collaboratori esterni, con l'attenzione all'hotplug HDMI dopo le modifiche della frequenza di aggiornamento e anche l'enumerazione dei dispositivi audio. Il bug di lunga data della perdita di dispositivi Android IEC durante IDLE è risolto. Siamo molto grati per questi contributi. @Quietvoid ha implementato una nuova impostazione in Player / Processing che consente il filtraggio dei metadati dinamici HDR HDR10+ e/o Dolby Vision per migliorare la compatibilità sui dispositivi che hanno avuto problemi, specialmente con i video ibridi che includono entrambi i tipi contemporaneamente.

iOS/tvOS Disabilitato VTB (decodifica hardware) per i video interlacciati in tempo reale.

Linux: Pipewire ha ottenuto una correzione per la commutazione della frequenza di campionamento. Con quel codice aggiornato, il server back-end di Pipewire cambierà la frequenza di campionamento di base ogni volta che Kodi viene eseguito senza altri client aggiuntivi. In questo modo, l'audio di Kodi verrà emesso nel miglior modo possibile e senza perdite in tutta la catena audio, incluso il server audio e il dispositivo audio. Corrette le dipendenze per costruire pacchetti compatibili con Ubuntu Focal to Noble per la costruzione di CPack @Fightforlife ha risolto un problema con RenderCapture utilizzato da cose come Hyperion che risolve le sporadiche acquisizioni di schermo nero

webOS Chiave delle informazioni della mappa sui telecomandi webOS. Disabilitati i core dump per impostazione predefinita per ridurre lo spazio di archiviazione utilizzato sui televisori webOS. Implementato l'arresto/riavvio.

Windows: Miglioramento dell'upscaling della croma quando si utilizzano Pixel Shader o metodi di rendering software, e anche DXVA solo in casi specifici: AMD + vecchi driver + SDR a 10 bit. Miglioramento della corrispondenza del layout dei canali in WASAPI quando i driver audio non supportano l'esatto layout dell'altoparlante. Questo è rilevante solo per PCM (non passthrough). Aumentato il numero di superfici video nella decodifica DXVA H.264 per prevenire la corruzione video in alcuni rari flussi H.264.



Il collaboratore di lunga data @notspiff ha aggiunto il supporto delle immagini avif.

@Enen92 ha risolto una regressione di analisi Exif che è stata introdotta in Matrix (v19).

Scraping

I file .nomedia possono ora essere utilizzati per escludere le cartelle all'interno di un programma televisivo: https://github.com/xbmc/xbmc/pull/24330

@78andyp ha risolto ciò che sembra essere stato rotto per un lungo periodo - la possibilità di raschiare gli episodi nelle cartelle Bluray (BDMV).

Temi

La skin estouchy è stata ritirata dalle installazioni predefinite. Se qualcuno vuole continuare a lavorare sulla skin per un uso/disponibilità futuro, puoi trovare la nuova casa per la skin su https://github.com/jjd-uk/skin.estouchy per ora.

La finestra di dialogo di controllo del giocatore per Estuary è stata aggiornata, insieme ad altre modifiche per aggiornare la skin per l'API 5.17.0.

Una correzione per i flag di musica duplicati è stata fatta da @jjd-uk.

@Enen92 ha ancora una volta realizzato un assortimento di correzioni per UPnP, come la trasmissione fissa degli aggiornamenti degli articoli e lo stato "segna come guardato".

È stata aggiunta un'opzione per evitare la sincronizzazione del volume a una destinazione UPnP.

Problemi noti

Potete vedere l'elenco dei problemi attualmente non corretti sul tracker su https://github.com/xbmc/xbmc/issues. Tuttavia, per richiamare un paio di specifiche, si prega di essere consapevoli di quanto segue se si prevede di eseguire l'aggiornamento: