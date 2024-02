Kodi rilascia una "nuova" versione definitiva di Nexus: ecco i bug corretti

Kodi Foundation ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua popolare piattaforma di gestione dello streaming multimediale (vi ricordiamo la guida su come funziona Kodi). Non si tratta del nuovo ramo di sviluppo, ovvero della versione Omega, ma della collaudata versione Nexus.

Nelle ultime ore infatti è stato rilasciato un nuovo aggiornamento che corrisponde a Kodi 20.4 Nexus. Si tratta di una "nuova" versione finale di Nexus.