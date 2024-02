E per quelli che sono arrivati qui per l'erede di Metal Gear Solid, sì: al termine del trailer di Death Stranding, il buon Hermen Hulst di PlayStation Studios ha introdotto lo stesso Kojima che ha annunciato la produzione di un nuovo "Action Espionage" che sarà il più spettacolare di tutti i sensi.

Tra un paio di anni Kojima-san festeggia 40 anni di attività nell'industria videoludica, e per celebrare come si deve collaborerà con creativi di tutto il mondo per la creazione di "videogioco che abbatterà definitivamente le barriere tra film e giochi". La software house ha già cominciato la produzione, ma lo sviluppo vero e proprio avverrà dopo il lancio di Death Stranding 2 (o comunque a lavori finiti sul secondo capitolo). Dopo l'annuncio si vede la telecamera muoversi indietro svelando che Hulst e Kojima si trovavano negli studios cinematografici Columbia Pictures di Sony.

With the full support of Sony Interactive Entertainment, this new action-espionage game will use cutting-edge technology and a stellar cast to deliver an experience like no other. Blurring the boundaries between film and games, offering near life-like graphics and a new take on interactive entertainment.