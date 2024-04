La prossima "rivoluzione" di Apple potrebbe combinare robotica e domotica

Secondo Gurman, la società starebbe progettando un "robot mobile" , che avrà la capacità di seguire gli utenti all'interno delle proprie abitazioni. Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, il robot di Apple potrebbe essere in grado di muoversi all'interno degli spazi domestici , riuscendo quindi ad adattarsi ad ogni tipo di ambiente. Tra l'altro, questo sarebbe un progetto meno ambizioso di quanto avrebbe previsto la società iniziale. Difatti, sempre secondo Gurman, Apple addirittura aveva ipotizzato di creare un robot capace di effettuare le faccende domestiche. Tuttavia, questo progetto, almeno per ora, si sarebbe dimostrato troppo complesso da concretizzare.

I progetti futuri di Apple potrebbero andare ben oltre agli iPhone oppure ai Mac . Stando alle indiscrezioni di Mark Gurman su Bloomberg , la società di Cupertino starebbe avviando vari progetti sulla "robotica personale". L'obiettivo è creare una nuova "next big thing", ovvero un'idea con cui rivoluzionare il mondo.

Inoltre, l'azienda sarebbe stata impegnata anche nella realizzazione di un "dispositivo domestico avanzato da tavolo che utilizza la robotica per spostare un display".

In pratica, l'idea si basava sul fatto che il display del robot fosse capace di "imitare i movimenti della testa" di una persona durante una videochiamata. Questa iniziativa, però, sarebbe stata provvisoriamente accantonata perché la società si sarebbe trovata ad affrontare problemi legati al "bilanciamento del peso di un motore robotico su un piccolo supporto".

In ogni caso, tutti questi progetti sarebbero nelle prime fasi di ricerca, dunque non è ancora sicuro che entreranno nella fase di produzione. Quel che è certo, però, è che Apple starebbe provando ancora una volta ad anticipare il futuro, con eventuali robot che cambierebbero in maniera importante la vita degli utenti.