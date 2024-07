La pubblicità su Google Maps è dietro l'angolo?

Le immagini che trovate nella galleria in basso arrivano da un utente che ha notato qualcosa di strano durante l'utilizzo di Maps. Quasi subito si è reso conto che si trattava di annunci pubblicitari , una novità inedita e inaspettata per la piattaforma di Google.

Perché la pubblicità su Maps?

La modalità di presentazione di questi annunci ci sembra abbastanza invasiva . Proprio durante l'avvio della navigazione verrebbe aperta questa piccola finestra dal basso, sicuramente non comodissima soprattutto per chi ha fretta .

Tali annunci verrebbero quindi veicolati tramite una finestra che si apre dal basso, la quale mostra il nome dell'attività commerciale sponsorizzata, con un'informazione rapida sulle recensioni ricevute e due pulsanti : il primo per accettare il suggerimento ed effettuare la deviazione, e il secondo per rifiutarla e proseguire sul proprio percorso.

Come potete vedere dalle immagini condivise su X dall'utente in questione, Maps potrebbe proporre degli annunci pubblicitari particolarmente aggressivi . Si tratterebbe infatti di annunci che suggeriscono delle piccole deviazioni sul percorso di navigazione che è stato avviato, le quali dovrebbero portare l'utente in determinate attività commerciali .

Come reagireste alle pubblicità su Maps?

Dando un'occhiata alla modalità di visualizzazione di questi annunci su Maps, ci chiediamo a quanti utenti farebbero effettivamente comodo, e quindi in quanti potrebbero raccogliere i suggerimenti di Google.

Nell'utilizzo quotidiano che facciamo di Maps, praticamente sempre ci ritroviamo a usare il servizio per raggiungere dei posti sconosciuti, o comunque non alla portata della propria memoria di navigazione. E in casi come questi, al di là della fretta che eventualmente si potrebbe avere, difficilmente saremmo portati a raccogliere suggerimenti per effettuare una deviazione su un percorso che nemmeno conosciamo bene.

In ogni caso, non è ancora tempo di preoccuparsi. Sembra infatti che Maps stia testando questa novità degli annunci pubblicitari su un numero molto ristretto di utenti.