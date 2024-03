La tastiera meccanica rétro di 8BitDo arriva in Europa, ed è bellissima

Tutti gli appassionati di tastiere meccaniche e look vintage saranno molto interessati al prodotto che ha appena portato 8BitDo in Europa. Parliamo della 8BitDo Retro Mechanical Keyboard.

Le immagini che trovate in copertina e in galleria parlano da sole. Il design è uno degli aspetti più interessanti di questa nuova tastiera, che si rifà al look anni '80 degli accessori informatici, il quale ultimamente ha acquisito un notevole fascino.