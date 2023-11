Lanciati Webboh Lab e Z Power: innovazione nella comunicazione digitale allo IAB 2023

Nel cuore pulsante dell'innovazione digitale, Mondadori Media ha presentato al pubblico dell'IAB Forum 2023 due iniziative volte a lasciare il segno: il Webboh Lab e Z Power, segnando un passo significativo verso l'interpretazione e l'engagement della Generazione Z.

Webboh Lab è un osservatorio digitale permanente, con l'intento di scrutare le dinamiche e le preferenze di un pubblico giovane e ultra-connesso. In uno scenario in cui le piattaforme social giocano un ruolo cruciale, il Lab si propone di analizzare i comportamenti e le inclinazioni di consumo mediatico della Gen Z, fornendo insight preziosi per brand e marketer.

La prima instant survey rilasciata da Webboh sfata il mito che i social siano solamente un rifugio dalla solitudine per i giovani. Con dati alla mano, dimostra che la Gen Z utilizza i social per una molteplicità di scopi, dalla ricerca di intrattenimento all'informazione, fino all'espressione personale. Interessante notare come, in caso di mancanza dei social, sentirebbero di più la scomparsa di WhatsApp e Instagram, piuttosto che Facebook, in ultima posizione dietro a Twitch, Discord e X, sottolineando una transizione nelle preferenze di comunicazione e interazione sociale.

Parallelamente, Z Power si annuncia come uno spin-off della Power Talent Agency, specializzato nell'individuare e valorizzare giovani talenti che si rivolgono proprio alla Gen Z. Il progetto è una testimonianza dell'attenzione dell'azienda verso le nuove forme di espressione e comunicazione emergenti tra i più giovani.

L'IAB Forum 2023 è stato anche l'occasione per una serie di workshop e panel discussion, che hanno visto la partecipazione di esperti e opinion leader del settore. Temi come il marketing inclusivo, l'innovazione digitale e l'evoluzione dei media sono stati al centro di dibattiti e presentazioni che hanno arricchito la due giorni milanese.

In questo contesto, Mondadori Media si conferma come un attore chiave nel panorama mediatico italiano. Leader multimediale nel connettere le passioni degli italiani, l'azienda raggiunge ogni mese milioni di utenti attraverso una galassia di brand che spaziano dalla carta stampata al digitale. L'impegno verso una comunicazione inclusiva e all'avanguardia è evidente, con un occhio sempre rivolto alle nuove generazioni, non solo come pubblico ma come creatori di contenuti e trend.

Le iniziative di Mondadori Media allo IAB Forum 2023 rappresentano un ulteriore passo avanti nella comprensione e nell'engagement di un pubblico giovane e dinamico. Con Webboh Lab e Z Power, l'azienda non solo segue ma anticipa le tendenze, stabilendosi come una guida nell'evoluzione del panorama digitale e mediatico.