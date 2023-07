L'appuntamento per Apple M3 potrebbe essere nel 2024

In casa Apple c'è sempre fermento per quanto riguarda il mercato notebook e quello degli iPhone . E proprio a proposito di notebook sappiamo che all'orizzonte ci sono importanti novità .

I rumor precedenti hanno fatto sperare che i primi dispositivi Apple con chip M3 sarebbero potuti arrivare per ottobre 2023. Le nuove informazioni condivise da Gurman invece sono più conservative. Il debutto dei primi dispositivi con Apple M3 potrebbe non accadere prima del prossimo anno.

Secondo Gurman infatti, il nuovo Mac mini con processore Apple M3 non arriverebbe prima del 2024. E lo stesso dovrebbe accadere per i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M3: il loro debutto non avverrà a ottobre 2023 ma potrebbe essere programmato per la metà del 2024.

Messe insieme, queste informazioni ci dicono i nuovi chip M3 non debutteranno sul campo prima del prossimo anno, segno che Apple non ha fretta e che intende ancora presentare prodotti con la seconda generazione dei suoi processori. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere ulteriori dettagli in merito.