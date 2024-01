Il lancio di Apple Vision Pro potrebbe essere imminente: ecco le ultime novità

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che i preparativi per il lancio di Apple Vision Pro stanno procedendo a gonfie vele. In particolare, Gurman ha scritto che il primo visore di Cupertino sarebbe stato già spedito ai magazzini di distribuzione negli Stati Uniti, tra l'altro in quantità sufficiente per poter rifornire i negozi al dettaglio Apple in vista del lancio di febbraio.

La tempistica ipotizzata è in linea con quanto affermato dallo stesso Gurman nella sua newsletter di dicembre. Di conseguenza, è ipotizzabile che Apple, a breve, annunci la data di uscita di Apple Vision Pro. In tal senso, tutto ciò potrebbe avvenire la prossima settimana. Tra l'altro, sembrerebbe addirittura che alcuni dipendenti occupati nella vendita al dettaglio siano già in procinto di volare ad Apple Park per la formazione sulle vendite di Vision Pro, che poi potrebbero riportarle a loro volta ai colleghi. La direzione di Apple, inoltre, ha anche programmato un meeting della durata di tre ore per la settimana del 21 gennaio.